GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu adım adım gidiyor! İşte o hayalleri
Galatasaray'ın gençleştirme operasyonu kapsamında takıma 3. Lig'den dahil ettiği ve yıldız statüsü kazandırdığı Kerem Aktürkoğlu, son olarak oynanan Antalyaspor maçında da müthiş bir gole imza attı. Sarı-kırmızılıların bu sezonki en önemli gol silahlarından olan 23 yaşındaki oyuncunun bu gelişimi dikkatleri çekti. İşte genç oyuncunun performansının yükseliş nedenleri ve hayalleri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yeni büyücüsü Kerem Aktürkoğlu, sadece iki yıl içinde takımının en önemli oyuncusu oldu. Artık hayalini kurduğu şeylerin bile önünde gidiyor. Geçen sezon Galatasaray'a gelmeden önce Kerem, Fatih Terim'le bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam, genç oyuncuya, "Hayallerin ne?" diye sordu. Kerem hayallerini tek tek anlatırken iki sezon sonunda hayallerini gerçekleştirmiş olduğu ortaya çıktı.
İşte Fotomaç'ın haberine göre Kerem'i zirveye taşıyan hayalleri:
"Galatasaray'ın ilk 11'inin değişilmez oyuncusu olmak istiyorum" dedi. İlk yılı (geçen sezon) alışma yılı, ikinci yılın (bu sezon) ikinci yarısını ise direkt 11 oyuncusu olarak belirlediğinden bahsetti. Bu hedefini adım adım uygulamaya koydu ve takımın değişmez ismi oldu.
"İkinci sezonun sonunda, milli takımda oynamak istiyorum" dedi. Kerem daha geçen sezon sonunda Şenol Güneş tarafından Euro 2020'de Türk Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. Şu anda Kuntz'un sol kanatta birinci tercihi...
Kerem'in yeni hayali ise gelecek sezonla ilgili... "Galatasaray'a ciddi bir bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum." Şimdiden teklifler almaya başlayan oyuncunun, teklif miktarına göre gelecek sezon sonunda takımdan ayrılabilir.
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