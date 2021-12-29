GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu adım adım gidiyor! İşte o hayalleri

Galatasaray'ın yeni büyücüsü Kerem Aktürkoğlu, sadece iki yıl içinde takımının en önemli oyuncusu oldu. Artık hayalini kurduğu şeylerin bile önünde gidiyor. Geçen sezon Galatasaray'a gelmeden önce Kerem, Fatih Terim'le bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam, genç oyuncuya, "Hayallerin ne?" diye sordu. Kerem hayallerini tek tek anlatırken iki sezon sonunda hayallerini gerçekleştirmiş olduğu ortaya çıktı.

İşte Fotomaç'ın haberine göre Kerem'i zirveye taşıyan hayalleri:

