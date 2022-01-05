05 Ocak 2022, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda corona virüsü şoku!

Galatasaray’da corona şoku!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Oyuncu ve personelin tedavi protokolü ile kontrol sürecine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.

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