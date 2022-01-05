GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta sahasına Macar dinamo! İşte Andras Schafer teklifi...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer hedeflerinden birisi de orta saha bölgesi olan sarı kırmızılılar, bir süredir Macar 8 numara Andras Schafer ile ilgileniyordu. Galatasaray 22 yaşındaki oyuncu için teklifini yaptı. İşte detaylar...

Orta sahaya takviye yapmak isteyen G.Saray, Andras Schafer ile ilgileniyordu. Sarı-kırmızılıların ilk resmi adımı attığı Macar basını tarafından duyuruldu. Fotomaç'ın Nemzeti Sports gazetesinden derlediği habere göre; Cimbom, oyuncunun kulübü Çekya ekibi DAC'a 1.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'ın Avrupa'daki etkisi ve Fatih Terim'in varlığı sebebiyle gelmeye çok istekli olduğu da kaydedildi.

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