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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da stoper sıkıntısı! Giresunspor maçında kim oynayacak?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Marcao sarı kart cezalısı, Luyindama'nın sakatlığı devam ediyor ve Alpaslan Öztürk'ün de corona virüsü testi pozitif çıktı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Elde sadece Nelsson ve Işık Kaan Arslan kaldı. Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak gibi gözüküyor. Fatih hoca, Işık Kaan'ı hafta sonuna hazırlıyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
04.01.2022
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Cimbom’da stoper sıkıntısı! Giresunspor maçında kim oynayacak? Cimbom'da stoper sıkıntısı! Giresunspor maçında kim oynayacak? 04.01.2022
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