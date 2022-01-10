GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fatih Terim paylaşımı! "İmparator"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Alınan bu flaş karar sonrası sarı kırmızılı takımın kaptanı ve deneyimli kalecisi Fernando Muslera da bir paylaşımda bulundu. Uruguaylı kaleci Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "İmparator" notunu düştü.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Alınan bu flaş karar sonrası sarı kırmızılı takımın kaptanı ve deneyimli kalecisi Fernando Muslera da bir paylaşımda bulundu. Uruguaylı kaleci Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "İmparator" notunu düştü.

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