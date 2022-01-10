10 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fatih Terim paylaşımı! "İmparator"

Muslera’dan Terim paylaşımı! İmparator
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Alınan bu flaş karar sonrası sarı kırmızılı takımın kaptanı ve deneyimli kalecisi Fernando Muslera da bir paylaşımda bulundu. Uruguaylı kaleci Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "İmparator" notunu düştü.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Alınan bu flaş karar sonrası sarı kırmızılı takımın kaptanı ve deneyimli kalecisi Fernando Muslera da bir paylaşımda bulundu. Uruguaylı kaleci Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "İmparator" notunu düştü.

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