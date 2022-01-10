GALATASARAY HABERLERİ: Ayrılık sonrası Kerem Aktürkoğlu'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray'da kötü gidişat sonrası teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Ayrılık sonrası futbolculardan ilk veda paylaşımı ise Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 23 yaşındaki oyuncu, "Nice yetenekli Türk gencinin yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında, siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Bu inançla her gün daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son 9 maçından sadece 1 galibiyet alan, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 5. turda penaltılar sonucu veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verildi.

Deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrıldıktan sonra ilk veda paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

İşte 23 yaşındaki oyuncunun o paylaşımı:

Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde birçok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi, bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi.

Nice yetenekli Türk gencinin yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında, siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Bu inançla her gün daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz.

Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonrası için rabbimden mutluluk ve sağlık diliyorum.

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