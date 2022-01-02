Galatasaray'da Davide Santon gündemde!

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mostafa Mohamed konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Mısırlı forbetin peşinde olan Atalanta'nın daha önce Galatasaray'a 8 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılılar Mohamed'in bonservisini 10 milyon Euro'nun üzerinde tutma kararı aldı.