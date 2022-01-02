02 Ocak 2022, Pazar
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Galatasaray'da Davide Santon gündemde!
Sacha Boey'un sürekli sakatlık yaşamasından dolayı yeni bir sağ bek arayışına giren Galatasaray'da listeye Davide Santon eklendi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...
Galatasaray'da Sacha Boey'in sakatlığı sürerken Yedlin ise kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı. Fotomaç'ın derlediği habere göre defansın sağında Oğulcan Çağlayan'ı kullanmaya başlayan Fatih Terim, Roma'da forma giyen Davide Santon'u gündemine aldı. 30 yaşındaki İtalyan futbolcu için Galatasaray'ın yanı sıra Karagümrük ve PAOK Selanik'in de devrede olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Roma'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Santon'a bonservisinde kolaylık sağlama sözü verdiği bildirildi.
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