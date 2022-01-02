02 Ocak 2022, Pazar
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bonservisi belli oldu!
Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mostafa Mohamed konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Mısırlı forbetin peşinde olan Atalanta'nın daha önce Galatasaray'a 8 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılılar Mohamed'in bonservisini 10 milyon Euro'nun üzerinde tutma kararı aldı.
Mohamed'in bonservisini alan sarı- kırmızılı yönetim, toplam 6 milyon dolar yatırım yaptığı 24 yaşındaki Mostafa Mohamed için yüksek teklifler bekliyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Bordeaux sezon başında Mısırlı 9 numarayı sağlık kontrolünden geçirse de transfer son anda gerçekleşmemişti. Bu sezon ise İtalyan Atalanta 8 milyon euro civarında Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılı yönetime sözlü olarak teklifte bulunmuştu. Galatasaray Yönetimi, Afrika Uluslar Kupası'nda parlamasını beklediği Mostafa Mohamed'i 10 milyon euro'dan aşağıya kesinlikle satmayı düşünmüyor.
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