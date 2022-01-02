Beşiktaş ve Galatasaray istedi Atletico Madrid devreye girdi! Lucas Olaza...

SIKINTIYI OLAZA ÇÖZECEK

'Real Valladolid'in hedefi Olaza transferini pahalı hale getirmek' başlığıyla verilen haberde, uluslararası düzeyde iki teklif olduğu ve bunların da Beşiktaş ve Galatasaray'dan geldiği yazıldı.

fotomac.com.tr'nin derlediği haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sol beklerinde sıkıntı olduğu ve bunu Olaza ile çözmek istedikleri belirtildi.