02 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ve Galatasaray istedi Atletico Madrid devreye girdi! Lucas Olaza...

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrede istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. İki takım Valladolid'de forma giyen Lucas Olaza transferinde rakip olurken, devreye Atletico Madrid de girdi. İşte detaylar... | Transfer haberleri

Beşiktaş ve Galatasaray istedi Atletico Madrid devreye girdi! Lucas Olaza...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 Giriş Tarihi: 02.01.2022

Geçtiğimiz sezon ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon adeta kabus yaşıyor. Ezeli rakipler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, kurtuluş için ocak ayı beklenmeye başlandı.

Beşiktaş ve Galatasaray istedi Atletico Madrid devreye girdi! Lucas Olaza...

ATLETICO RAKİP OLDU!

Beşiktaş'ta N'Salala'nın kadro dışı bırakılması Rıdvan ve Umut Meraş'ın da performanslarında istikrar sağlanamaması, Galatasaray'da ise Patrick van Aanholt ve Ömer Bayram'ın performanslarındaki yetersizlik, iki takımı da sol bek arayışına itti. Bu doğrultuda bir süredir Lucas Olaza ile ilgilenen Beşiktaş ve Galatasaray'a Atletico Madrid rakip oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray istedi Atletico Madrid devreye girdi! Lucas Olaza...

SIKINTIYI OLAZA ÇÖZECEK

'Real Valladolid'in hedefi Olaza transferini pahalı hale getirmek' başlığıyla verilen haberde, uluslararası düzeyde iki teklif olduğu ve bunların da Beşiktaş ve Galatasaray'dan geldiği yazıldı.

fotomac.com.tr'nin derlediği haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sol beklerinde sıkıntı olduğu ve bunu Olaza ile çözmek istedikleri belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray istedi Atletico Madrid devreye girdi! Lucas Olaza...

6 MİLYON EURO!

Valladolid'in Lucas Olaza'ya olan ilgiyi açıkça belli ettiği ve bu durumun Atletico Madrid, Espanyol, Elche ve Levante'yi harekete geçirdiği ifade edildi.

Buna rağmen oyuncu için istenen 6 milyon Euro'yu Atletico Madrid'in makul görmediği ve bu nedenle Olaza'nın Beşiktaş ya da Galatasaray'a daha yakın olduğu yazıldı.

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