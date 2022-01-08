TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Krzysztof Piatek resmen Fiorentina'da
Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in de Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray, Hertha Berlin forması giyen Krzysztof Piatek'i gündemine almıştı. Polonyalı santrfor, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu.
Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunan Krzysztof Piatek'in yeni takımı belli oldu. Polonyalı golcü, İtalya Serie A takımı Fiorentina ile sözleşme imzaladı. Bu sezon 9 Bundesliga maçında 1 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu 2018-19 sezonunda Genoa forması giyerken 21 maçta 20 gol atmış ve aynı sezonun devre arasında 35 milyon euro'ya Milan'a transfer olmuştu.
İtalyan devinde bekleneni karşılayamayan Polonyalı golcü 2020'nin Ocak ayında 24 milyon euro'ya Hertha Berlin'e gitmişti.
Krzysztof Piątek è un nuovo calciatore viola 🤝#ForzaViola 💜 #Fiorentina #ACFFiorentina #Piatek— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 8, 2022
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