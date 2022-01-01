01 Ocak 2022, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Yedlin yolcu! Fatih Terim'in gözüne giremediler...

G.Saray’da 2 isim yolcu! Terim’in gözüne giremediler...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Yedlin ve Fatih Öztürk konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar iki futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. İşte transferde yaşanan o detaylar...

Galatasaray'da sezon başından bu yana başlayan kadro değişimi devre arasında da sürecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre geçen yıl ocak ayında takıma katılan DeAndre Yedlin beklentilerin çok uzağında kaldı. ABD'li sağ bek ile yolların kesin olarak ayrılacağı bu yüzden son haftalarda Oğulcan Çağlayan'ın bu mevkide oynadığı öğrenildi. Sarı kırmızılılarda ikinci ayrılık ise kaleci Fatih Öztürk'le olacak. Tecrübeli eldivenin alacaklarını bırakıp, Adana Demirspor'a imza atacağı öğrenildi. Yedlin, Galatasaray'da 34 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. Fatih Öztürk ise 12 maçta boy gösterirken 9 gol yedi ve 5 maçta kalesini kapattı. 35 yaşındaki Fatih ve 28 yaşındaki Yedlin'in ayrılmasıyla takım biraz daha gençleşmiş olacak.
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