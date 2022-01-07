GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısını Nef Stadyumu'nda oynayacağı Giresunspor maçıyla açacak olan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilmişti. Tecrübeli oyuncunun turuncu-lacivertli takıma transferiyle ilgili gerçek ortaya çıktı. (GS spor haberi)
Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'de gerçek ortaya çıktı.
Oyuncunun adı son dönemlerde İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'le anılıyordu.
beIN Sports'un haberine göre; Medipol Başakşehir cephesinin, Sofiane Feghouli ile ilgili bir girişimi yok.
32 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da şu ana kadar 155 maçta forma giyerken 34 gol atıp 30 asistlik performans ortaya koydu.
Haberde İstanbul ekibinin; Galatasaray'ın eski yıldızı, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru ile ilgilendiği belirtildi.
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