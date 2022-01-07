07 Ocak 2022, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısını Nef Stadyumu'nda oynayacağı Giresunspor maçıyla açacak olan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilmişti. Tecrübeli oyuncunun turuncu-lacivertli takıma transferiyle ilgili gerçek ortaya çıktı. (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'de gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir...

Oyuncunun adı son dönemlerde İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'le anılıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir...

beIN Sports'un haberine göre; Medipol Başakşehir cephesinin, Sofiane Feghouli ile ilgili bir girişimi yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir...

32 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da şu ana kadar 155 maçta forma giyerken 34 gol atıp 30 asistlik performans ortaya koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Başakşehir...

Haberde İstanbul ekibinin; Galatasaray'ın eski yıldızı, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru ile ilgilendiği belirtildi.

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