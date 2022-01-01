01 Ocak 2022, Cumartesi

GALATASARAY

Gözden düştü! Fatih Terim Xherdan Shaqiri'nin peşine düştü

Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu dışında hücum anlamında alternatifi olmaması nedeniyle listeye sürpriz bir isim eklendi. Sarı-kırmızılılar, Lyon'un gözden çıkarıdığı Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı. (GS spor haberleri)

Gözden düştü! Fatih Terim Xherdan Shaqiri’nin peşine düştü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Devre arasında kanat oyuncusu transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın gündemine çok sürpriz bir isim girdi. Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, Lyon'un gözden çıkarıdığı Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in en beğendiği futbolculardan biri olan Shaqiri ile 2012 yılında anlaşma sağlanmış ancak o dönem Basel'i ikna eden B.Münih son anda transferi bitirmişti.

Gözden düştü! Fatih Terim Xherdan Shaqiri’nin peşine düştü

13 MAÇTA SADECE 1 GOL ATABİLDİ!

Sezon başında Liverpool'dan 6 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Shaqiri beklentileri karşılamayınca satış listesine kondu. Fransız basınına göre Lyon, 30 yaşındaki futbolcunun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi. Shaqiri bu sezon 13 maça çıkarken sadece 1 gol ve 2 asist üretebildi.

Gözden düştü! Fatih Terim Xherdan Shaqiri’nin peşine düştü

FIRSAT TRANSFERİ GÖRÜLÜYOR

Fatih Terim'in İsviçreli yıldızı fırsat transferi olarak gördüğü ve yönetime talepte bulunduğu iddia ediliyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Shaqiri sol ayağını çok etkili kullanıyor. İsviçre formasıyla 100 maça çıkan yıldız futbolcu 26 gol atarak önemli bir performans sergiledi.

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