01 Ocak 2022, Cumartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Bütçe belli oldu! İşte Burak Elmas'ın transfer planı...
Galatasaray'da Muslera'nın yokluğunda kaleci konusunu Sinan Bolat ile çözmek isteyen başkan Burak Elmas'ın ikinci hamlesi ise sezon başında kadroya dahil edilmek istenen Gedson Fernandes olacak. İşte transferdeki son detaylar...
Galatasaray'da yönetim, devre arasında ekstra kaynak arayışına girmişti. Fotomaç'ın derlediği habere göre başkan Burak Elmas'ın yaptığı çalışmalar neticesinde transfere 15 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı öğrenildi. Kaleci sorununu Sinan Bolat ile çözecek Cimbom, ikinci takviyeyi de orta sahaya yapıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında takıma büyük katkı sağlayan Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu, Portekiz'de bu sezon 4 maça çıkarken, ayrılmaya can attığı biliniyor.
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