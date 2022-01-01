GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Yusuf Barasi hamlesi! Yeni sözleşmeyi reddetti
Sezon başında büyük bir yapılanmaya giderek takımı gençleştiren ve maliyeti düşüren Galatasaray, bu operasyonuna devam edecek. Sarı-kırmızılıların AZ Alkmaar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Barasi için harekete geçtiği ve genç yıldızın da Hollanda ekibinin yeni mukavele teklifini kabul etmediği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yönetimin 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alkmaar'la temas kurduğu ve resmi teklif yaptığı belirlendi. Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Yusuf Barasi'nin Hollanda kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Takvim'in haberine göre; genç futbolcunun Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı ve Alkmaar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ifade edildi.
Bu sezon Alkmaar U21 takımında 17 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Barasi 3 kez de Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de boy gösterdi.
Genç yetenek 3 maçta 53 dakika görev yaptı. U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen Yusuf Barasi 1.82 boyunda.
İsmi bir süredir Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcu konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
YUSUF BARASI'DEN BEŞİKTAŞ VE G.SARAY SÖZLERİ! (Okumak için tıklayın...)
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