09 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Barasi'den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri! "Çocukluk hayalim..."

Kariyerini Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'ın U19 takımında sürdüren Yusuf Barasi, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli takım tercihini ülkemizden yana kullanan 18 yaşındaki santrfor, Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahsetti ve çocukluk hayalini anlattı. İşte detaylar... | Transfer haberleri

TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Barasi’den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri! Çocukluk hayalim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen 18 yaşındaki yetenek Yusuf Barasi, Hollanda basınına konuştu. Az Alkmaar U21 takımında boy gösteren Yusuf, hayalini açıkladı. İşte fotomac.com.tr'nin derlediği o haber...

TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Barasi’den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri! Çocukluk hayalim...

"Milli Takım tercihinde Türkiye'yi seçmek benim için oldukça kolaydı. Bir an önce A Milli takıma geçmek istiyorum. Bunu Türkiye'de, Hollanda'dan daha çabuk yapabileceğime inanıyorum. Aynı zamanda Türkiye, benim memleketim.

TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Barasi’den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri! Çocukluk hayalim...

Türkiye için oynamak benim için her zaman bir onurdur. Alt yaş kategorilerinde oynarken, ilk başlarda zorlandım. Alışmam gerekiyordu. Şimdi Türkiye adına oynarken kendimi evimde gibi hissediyorum.

TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Barasi’den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri! Çocukluk hayalim...
Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan oyuncular ve bunlar, üst düzey takımlar. Benim adıma bu harika. Onlarla rekabet etmek çok güzel.
TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Barasi’den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri! Çocukluk hayalim...

AZ'de taktikler üzerine çok çalışıyoruz ancak Türkiye U21'de de başka şeyler öğreniyorum. Fiziken, kendimi geliştirmem gerekiyor. Futbol tarzları çok farklı. Bu yüzden çok yönlü bir oyuncu olmam lazım.

TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Barasi’den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri! Çocukluk hayalim...

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"

Transfer söylentilerini bende duyuyorum. Doğru mu bilmiyorum, ben de sizin gibi okuyorum. Transfer olabilirim, kapım açık. Bunun için çok çalışıyorum. Bu takımlar, hayalini kurduğum takımlar. Benim çocukluk hayalim."
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