TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Barasi'den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri! "Çocukluk hayalim..."

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"

Transfer söylentilerini bende duyuyorum. Doğru mu bilmiyorum, ben de sizin gibi okuyorum. Transfer olabilirim, kapım açık. Bunun için çok çalışıyorum. Bu takımlar, hayalini kurduğum takımlar. Benim çocukluk hayalim."

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