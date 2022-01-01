GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan ayrılık iddialarına cevap!

Galatasaray'la sözleşmesinin feshedileceği iddia edilen Fernando Muslera, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli file bekçisi, "2024'e kadar kalmak için ne güzel bir ülke... Kim bilir belki daha fazla" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında Luyindama ile çarpışması sonucu uzun süre sahalardan uzak kalacak Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atılmış ve sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisiyle sözleşmesini feshedeceği belirtilmişti.

35 yaşındaki eldiven, bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Muslera yaptığı paylaşımda, "2024'e kadar kalmak için ne güzel bir ülke... Kim bilir belki daha fazla" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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