GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka!
Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, kadın basketbol takımında 6 basketbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 basketbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
G.Saray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağımız Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, takımımızdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
📌 Kamuoyuna saygıyla duyurulur— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) January 1, 2022
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