GALATASARAY HABERLERİ: Necati Ateş'ten transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Necati Ateş, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Ateş, "Galatasaray'da transfer bitmiyor. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını iyi kapattıklarını belirtti ve gerekli transferlerin yapılacağını belirtti.

"HOCAMIZ GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Necati Ateş, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Galatasaray'da transfer bitmiyor. Transfer dönemine girdiğimiz için transfer konuşulacak. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci İsmail Çipe'nin bugün ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını anlatan Ateş, Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'a güvendiklerini ve onlardan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

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