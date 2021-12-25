25 Aralık 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu! "Biz Galatasaray'ız bıkmayız"
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ett. Mücadelenin ardından sarı kırmızılıların yardımcı antrenörü Necati Ateş, açıklamalarda bulundu. İşte Ateş'in sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE NECATİ ATEŞ'İN SÖZLERİ:
"Kazandığımız için çok mutluyuz. Çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik, çok iyi organize olduk ve goller attık. Kerem'in golünü, sürekli antrenmanlarda çalışıyoruz. Çok güzel bir gol attı."
"Bir seri yakalamamız lazım. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman bıkmayız. Usanmadan yukarı oynamaya devam edeceğiz. Yine çok gol kaçırdık, onların da analizini yapacağız. Oynanan oyundan memnunuz. Bugün hem oyunu hem skoru kazandık."
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