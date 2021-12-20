Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Kadroda 6 eksik var
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor deplasmanında sahne alacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Sacha Boey, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, Arda Turan, Assunçao kafilede yer almadı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Salı günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim Adana deplasmanına, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli ve Fatih Öztürk'ü götürecek.
Ayrıca sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dar alanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan Galatasaraylı futbolcular antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.
Galatasaray kafilesi bugün Adana'ya giderek kampa girecek.
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