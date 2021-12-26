26 Aralık 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'a sevindiren haber! Sacha Boey takımla çalışmalara başladı...

G.Saray’a sevindiren haber! Takımla çalışmalara başladı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 Giriş Tarihi: 26.12.2021

Galatasaray'da son 32 Turu'nda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı.

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Son bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI!

Sacha Boey, antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.



Galatasaray, Denizlispor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

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