25 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: İsmail Çipe 'dur' diyemedi!

İsmail Çipe ’dur’ diyemedi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Sivasspor maçında sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, Başakşehir ve Adana Demirspor karşılaşmalarına çıkarken kalesini gole kapatamadı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kazanamadığı son 7 maçlık süreçte sadece 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik heyet antrenmanlarda kaleyi kapatabilmek için çözüm arayışında. Muslera'nın sakatlığı da bu kötü grafikteki büyük etkenlerden biri durumunda.

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