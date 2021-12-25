GALATASARAY HABERLERİ: İsmail Çipe 'dur' diyemedi!

Kazanamadığı son 7 maçlık süreçte sadece 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik heyet antrenmanlarda kaleyi kapatabilmek için çözüm arayışında. Muslera'nın sakatlığı da bu kötü grafikteki büyük etkenlerden biri durumunda.

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