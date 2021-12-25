GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 42 yıl sonra bir ilk! Antalyaspor'u yenemezse...
UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran Galatasaray buna karşın Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım son 7 maçtan galibiyet çıkaramazken, lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor. Teknik direktör Fatih Terim'den yoksun ligde son maçına çıkacak Cimbom, Antalyaspor karşısında da kazanamazsa 42 yıl sonra bir ilki yaşayacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Tarihinin en başarısız sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray bugün ilk devrenin son maçına çıkacak. Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan, lider Trabzonspor'un tam 21 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar bugün de 3 puanı alamazsa tarihi bir rekora imza atacak.
KAZANAMAZSA EYVAH!
Takvim'in haberine göre; Şu anda 24 puanla 12. sırada bulunan Galatasaray, Antalyaspor'u yenememesi durumunda devreyi kesin olarak ilk 10'un dışında tamamlayacak. Fatih Terim'in ekibi bu durumda, 3 puanlı sistemin başladığı 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez ligde devreyi ilk 10 sırada bitiremeyecek. Profesyonel futbolun başladığı 1959 yılı dikkate alındığında ise Sarı-Kırmızılılar tam 42 yıl sonra böylesine kötü bir istatistik yakalayacak. Galatasaray son olarak 1979-80 sezonunda devreyi 14. sırada bitirmişti.
DEVAM EDECEK Mİ?
Cimbom şu anda 1987'den bu yana en düşük puan aldığı sezonu yaşarken, Fatih Terim de Galatasaray'ın başında en kötü istatistiklere imza atıyor. Kötü gidişatın Antalyaspor karşısında da sürüp sürmeyeceği büyük merak konusu.
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