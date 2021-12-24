GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da kaleci transferi için kollar sıvandı! Listenin başında İrfan Can Eğribayat var

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışına girmişti. Saır kırmızılılar aradığı ismi bulundu. Buna göre Cimbom, Süper Lig takımlarından Göztepeli İrfan Can Eğribayat için düğmeye basıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fernando Muslera'nın sakatlığı ve geri dönüş tarihinin belli olmaması Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe'ye teslim ederken, 26 yaşındaki oyuncu kalede güven vermedi. Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarına ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Çipe, ağlarında 3 gol gördü.



Fotomaç'ın haberine göre, sarı kırmızılı takım, ara transfer döneminde kale bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı. Galatasaray'ın kaleci listesinin başında İrfan Can Eğribayat yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, genç kaleci için Göztepe ile masaya oturacak. Olmazsa Giresun'dan Okan Koçuk'u geri çağrılacak. Ayrıca tecrübeli bir yabancı isim de gündeme gelebilir.

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