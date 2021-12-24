GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Douglas Costa hamlesi!

Ara transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'ın gündemine çok flaş bir isim girdi. Brezilya basını, Gremio'da kiralık oynayan ve bonservisi Juventus'ta olan Douglas Costa'nın Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını iddia etti. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Gremio'nun küme düşmesinin ardından ayrılık kararı aldığı ve Galatasaray'la görüşmelerin sürdüğü belirtildi.