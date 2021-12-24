GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Douglas Costa hamlesi!
Orta sahaya mutlak bir transfer yaparak bu bölgedeki alternatifi artırmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarıya koşmak isteyen Galatasaray, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın, bonservisi Juventus'ta bulunan ve ülkesinin takımı Gremio'da kiralık olarak forma giyen Douglas Costa için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ara transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'ın gündemine çok flaş bir isim girdi. Brezilya basını, Gremio'da kiralık oynayan ve bonservisi Juventus'ta olan Douglas Costa'nın Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını iddia etti. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Gremio'nun küme düşmesinin ardından ayrılık kararı aldığı ve Galatasaray'la görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
TAKIMDAN AYRILACAK
Takvim'in haberine göre; Douglas Costa kısa süre içinde Gremio ile sözleşmesini feshedecek ve ardından Sarı-Kırmızılı takımın yolunu tutacak. Yönetimin Brezilyalı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği gelen bilgiler arasında. Juventus'la sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Douglas Costa daha önce Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk formalarını da giymişti.
LUCE İLE YILDIZLAŞTI
Lucescu ile Ukrayna'da yıldızı parlayan yıldız futbolcu 2015'te 30 milyon Euro karşılığında Bayern'e transfer olmuştu. Müthiş sürati, çalımları ve etkili sol ayağıyla ün yapan Douglas Costa son yıllarda önemli bir düşüş yaşadı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcu Gremio formasıyla 28 maçta oynarken, 3 gol ve 2 asist üretti.
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