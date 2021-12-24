24 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Douglas Costa hamlesi!

Orta sahaya mutlak bir transfer yaparak bu bölgedeki alternatifi artırmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarıya koşmak isteyen Galatasaray, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın, bonservisi Juventus'ta bulunan ve ülkesinin takımı Gremio'da kiralık olarak forma giyen Douglas Costa için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Douglas Costa hamlesi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.12.2021

Ara transfer çalışmalarına start veren Galatasaray'ın gündemine çok flaş bir isim girdi. Brezilya basını, Gremio'da kiralık oynayan ve bonservisi Juventus'ta olan Douglas Costa'nın Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını iddia etti. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Gremio'nun küme düşmesinin ardından ayrılık kararı aldığı ve Galatasaray'la görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Douglas Costa hamlesi!

TAKIMDAN AYRILACAK

Takvim'in haberine göre; Douglas Costa kısa süre içinde Gremio ile sözleşmesini feshedecek ve ardından Sarı-Kırmızılı takımın yolunu tutacak. Yönetimin Brezilyalı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği gelen bilgiler arasında. Juventus'la sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Douglas Costa daha önce Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk formalarını da giymişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Douglas Costa hamlesi!

LUCE İLE YILDIZLAŞTI

Lucescu ile Ukrayna'da yıldızı parlayan yıldız futbolcu 2015'te 30 milyon Euro karşılığında Bayern'e transfer olmuştu. Müthiş sürati, çalımları ve etkili sol ayağıyla ün yapan Douglas Costa son yıllarda önemli bir düşüş yaşadı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcu Gremio formasıyla 28 maçta oynarken, 3 gol ve 2 asist üretti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Muslera sakatlandı kaleci arayışı hız kazandı! Liste başındaki isim... Muslera sakatlandı kaleci arayışı hız kazandı! Liste başındaki isim...
Aslan’dan Visca hamlesi! Transferde formül bulundu Aslan'dan Visca hamlesi! Transferde formül bulundu
Marcao’ya İtalyan kancası! Devre arasında... Marcao'ya İtalyan kancası! Devre arasında...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör