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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'dan Edin Visca hamlesi! Transferde formül bulundu

Aslan’dan Visca hamlesi! Transferde formül bulundu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrılamayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim, lider bir oyuncu isterken gündemine Başakşehir forması giyen Edin Visca'yı aldı. Cimbom bu transfere karşılık turuncu-lacivertlilere 4 oyuncuyu içeren paket bir teklif sundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da takıma liderlik edecek tecrübeli bir oyuncu eksikliği ciddi anlamda dikkat çekmeye başladı. Bu nedenle Fatih Terim'in geçen sezon da transfer etmek istediği Edin Visca'yı gündemine aldığı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom 31 yaşındaki Bosnalı yıldız için Luyindama, van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç ve Oğulcan'dan oluşan bir takas paketi hazırladı. Bu isimlerden bir ya da ikisini Başakşehir'e gönderecek üstüne de para teklif edecek.

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