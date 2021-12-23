GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılarda Adana Demirspor maçının ardından Yunus Akgün pişmanlığı!
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılırken, maçın gollerini kiralık olarak takımdan ayrılan Yunus Akgün kaydetmişti. 21 yaşındaki futbolcu bu performansının ardından Galatasaraylıları üzdü. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Adana Demirspor'a 2-0 kaybettiği maçta golleri sarıkırmızılılardan kiralık olarak giden Yunus Akgün kaydetmişti. Fotomaç'ın haberine göre; genç oyuncunun performansı üzerine Galatasaraylılar "25 milyon euro verdik bizde böyle bir adam yok. Yunus neden bizde oynamıyor ki?" ifadelerini kullandılar. Sezon başında kanada Barış Alper Yılmaz, Olimpiu Morutan gibi isimler alınsa da hiçbiri Yunus kadar olamadı. 21 yaşındaki yıldız bu sezon 5 gol atıp 2 asist yaptı. Romanya'dan yüksek bonservis ile alınan Morutan 3 gol, 2 asist ile oynuyor. Barış Alper Yılmaz ise henüz skora etki edemedi.
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