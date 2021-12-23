GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var

2 sene üst üste mutlu sona ulaştıktan sonra Başakşehir ve Beşiktaş şampiyonluklarını gören Cimbom bu sezona yeni umutlar ve yeni kadro ile başlamıştı. Ancak transfer dönemini hareketli geçiren, 25 milyon euro harcayıp kadrosunu silbaştan yapan sarı-kırmızılılar tarihi bir hüsran yaşıyor.