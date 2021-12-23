GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var
Sezona büyük umutlarla başlayan ve transfere 25 milyon Euro harcayan Galatasaray, ligde ilk 10'a dahi giremedi. Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından sarı kırmızılılarda ortalık karıştı. 7 haftadır kazanamayan Aslan, küme düşme hattına da yaklaştı. İşte detaylar...
2 sene üst üste mutlu sona ulaştıktan sonra Başakşehir ve Beşiktaş şampiyonluklarını gören Cimbom bu sezona yeni umutlar ve yeni kadro ile başlamıştı. Ancak transfer dönemini hareketli geçiren, 25 milyon euro harcayıp kadrosunu silbaştan yapan sarı-kırmızılılar tarihi bir hüsran yaşıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray puan cetvelinde ilk 10 sıra dışına çıktı. Camiada kazan kaynamaya başladı. Hedefte yeni seçilen başkan Burak Elmas ve bir türlü iyi futbol oynatamayan teknik direktör Fatih Terim var.
DÜŞME HATTINA DAHA YAKIN!
Sarı-kırmızılılar şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezonda 18. hafta itibarıyla lider Trabzonspor'un tam 21 puan gerisine düştü. 7 haftadır galibiyeti unutan Cimbom küme düşme hattına da giderek yaklaşıyor.
Kötü gidişatın devam etmesi üzerine sarı-kırmızılı kulisler de hareketlendi. Olağanüstü kongre isteyen de var, Fatih Terim'in görevi bir an önce bırakmasını da.
52 GÜNDÜR KAZANAMIYOR
Cimbom bu sezon Süper Lig'de son olarak Nef Stadı'nda Gaziantepspor'u yenebildi. O tarihten sonra çıktığı 7 mücadelede 3 mağlubiyet, 4 beraberlik gördü. Bu periyotta 9 gol yerken, rakip ağları sadece 5 defa sarsabildi.
2010-11'İ BİLE GEÇTİ!
Aslan rekorları tersten kırıyor. 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri Galatasaray en kötü sezonunu 2010-11'de yaşamıştı.
Söz konusu sezonda Cimbom 26 puan almıştı. Bu yıl ise aynı haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgiyle 24 puanda kaldı. Henüz Aralık ayında şampiyonluk ümitleri bitti, küme düşme endişesi başladı.
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