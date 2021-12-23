23 Aralık 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var

Sezona büyük umutlarla başlayan ve transfere 25 milyon Euro harcayan Galatasaray, ligde ilk 10'a dahi giremedi. Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından sarı kırmızılılarda ortalık karıştı. 7 haftadır kazanamayan Aslan, küme düşme hattına da yaklaştı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.12.2021

2 sene üst üste mutlu sona ulaştıktan sonra Başakşehir ve Beşiktaş şampiyonluklarını gören Cimbom bu sezona yeni umutlar ve yeni kadro ile başlamıştı. Ancak transfer dönemini hareketli geçiren, 25 milyon euro harcayıp kadrosunu silbaştan yapan sarı-kırmızılılar tarihi bir hüsran yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray puan cetvelinde ilk 10 sıra dışına çıktı. Camiada kazan kaynamaya başladı. Hedefte yeni seçilen başkan Burak Elmas ve bir türlü iyi futbol oynatamayan teknik direktör Fatih Terim var.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var

DÜŞME HATTINA DAHA YAKIN!
Sarı-kırmızılılar şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezonda 18. hafta itibarıyla lider Trabzonspor'un tam 21 puan gerisine düştü. 7 haftadır galibiyeti unutan Cimbom küme düşme hattına da giderek yaklaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var

Liderden açık ara fark yiyen Aslan, ligin dibindeki Kasımpaşa'dan ise sadece 12 puan uzaklıkta. Bu sezon yüzü sadece Avrupa kupalarında tebessüm eden camia ise bu tabloyu kabul etmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var

Kötü gidişatın devam etmesi üzerine sarı-kırmızılı kulisler de hareketlendi. Olağanüstü kongre isteyen de var, Fatih Terim'in görevi bir an önce bırakmasını da.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var

52 GÜNDÜR KAZANAMIYOR
Cimbom bu sezon Süper Lig'de son olarak Nef Stadı'nda Gaziantepspor'u yenebildi. O tarihten sonra çıktığı 7 mücadelede 3 mağlubiyet, 4 beraberlik gördü. Bu periyotta 9 gol yerken, rakip ağları sadece 5 defa sarsabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var

2010-11'İ BİLE GEÇTİ!
Aslan rekorları tersten kırıyor. 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri Galatasaray en kötü sezonunu 2010-11'de yaşamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da kazan kaynıyor! Hedefte Burak Elmas ve Fatih Terim var

Söz konusu sezonda Cimbom 26 puan almıştı. Bu yıl ise aynı haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgiyle 24 puanda kaldı. Henüz Aralık ayında şampiyonluk ümitleri bitti, küme düşme endişesi başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yunus Akgün G.Saray’ı pişman etti! Neden bizde değil? Yunus Akgün G.Saray'ı pişman etti! "Neden bizde değil?"
G.Saray’dan F.Bahçe’ye cevap! G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
G.Saray’da transfer krizi! Kerem ve Marcao... G.Saray'da transfer krizi! Kerem ve Marcao...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör