GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan flaş hamle! Eski Fenerbahçeli Jailson...
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elenen Galatasaray'da tek gündem transfer oldu. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, Eski Fenerbahçeli Jailson için devreye girildiği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de şu ana kadar istikrarlı bir görüntü çizemeyen Galatasaray, zirvenin bir hayli uzağında kaldı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a penaltılar sonucu elenmişti.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'la ilgili Brezilya basınından dikkat çekici bir iddia geldi. fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den ayrılarak Çin'e transfer olan Jailson'u istiyor.
Çin ekibi Dalian Pro ile yaşadığı maaş sorununun ardından sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisinin elinde olduğuna vurgu yapıldı. Tecrübeli ismin ilk rotasının Avrupa olacağı ifade edildi.
Adı açıklanmayan bir Portekiz kulübünün de Jailson için nabız yokladığı bildirildi.
Kariyerine Gremio'da başlayan Jailson; Chapecoense ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra 2020 sezonunda Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutmuştu. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 3 gole imzasını atarken 1 de asist yapmıştı.
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