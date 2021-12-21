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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Rezan Epözdemir kararı!

G.Saray’dan flaş Rezan Epözdemir kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde olaylı bir şekilde görevinden istifa eden eski başkan vekili Rezan Epözdemir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray Yönetim Kurulu'nun, Epözdemir'e yönetim alanlarına girmemesi için kulüp binasına giriş yasağı getirdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirildi! Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas ve yönetim, yapılan toplantıda eski yönetici Rezan Epözdemir'in kendisine ait olan Aslantepe Nef Stadı'ndaki loca dışında bir alana girmemesi için tüm güvenlik birimlerine bilgi verildi. Epözdemir'in, 'Yönetimden ayrılmadım' açıklaması sonrasında kulüp yerine yedek üyelerin alındığını açıklamıştı. Epözdemir, yönetim kurulu üyesi olduğu iddiası ile kulüp, yönetim birimlerine girmek istemesi halinde güvenlik görevlilerince engellenecek. Bu karar sonrasında Epözdemir'in nasıl bir tutum izleyeceği de merak konusu.

YOLLAR NEDEN AYRILMIŞTI?

Galatasaray'ın haklarının yeterince savunulmadığı gerekçesi ile tüm görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir, sonrasında "Sadece Sportif AŞ'den ayrıldım. Yönetim Kurulu'ndan istifa etmedim" dese de Başkan Burak Elmas ve yönetim, Rezan Epözdemir'in göreve veda ettiğini açıklayıp yedek üyeleri göreve getirmişti.

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