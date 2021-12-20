20 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne kendisi açıkladı! İşte dönüş tarihi

Diagne kendisi açıkladı! İşte dönüş tarihi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve dönüş tarihini açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne, geri dönüş süresiyle ilgili açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Diagne, "Bu zor zamanda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda sahaya eskisinden daha güçlü dönmeyi umuyorum." dedi. Diagne, "İnşallah 1 ay sonra yeniden sahalardayım." dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE STADYUMDAN AYRILDI

Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek. Pazar günü tetkikleri yapılan golcü futbolcunun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmişti.


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