GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da kötü gidişat sürüyor! Son 34 yıldır...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligde son 6 maçtan galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar 34 yıllık periyotta en kötü ikinci performansını gösterdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Başakşehir beraberliğiyle puan kayıplarına devam eden Galatasaray, daha 17. Haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı ekip bu kötü performansıyla en kötü istatistiklerinden birisine daha imza attı. Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom üç puanlı sisteme geçilen 1987 yılından bu yana en kötü performansını ligi 8. sırada bitirdiği 2010-11 sezonunda göstermişti. Bu sezon adeta o kabus dönemi hatırlatan Galatasaray, 17 haftada sadece 24 puan toplarken düşme hattının sadece 8 puan önünde... Sarı-kırmızılı takım 2010-11 sezonunda 17 maçta 23 puanda kalmıştı. Bu iki sezonda da 6 haftalık galibiyet hasreti çekti.

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