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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un zorlu fikstürü!

Cimbom’un zorlu fikstürü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan Galatasaray, önümüzdeki 7 günde 3 karşılaşmaya çıkacak. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de belini bir türlü doğrultamayan Galatasaray'ı yoğun bir program bekliyor. Cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşan sarıkırmızılılar bu sabah yapacağı tek idmanın ardından Adana'ya gidecek. Yarın Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 25 Aralık'ta Antalya'yı, 28 Aralık'ta ise kupa maçında Denizli'yi konuk edecek. 7 günde 3 kritik maç oynayacak.

Galatasaray'ın maç programı:

21 Aralık Salı Adana Demir (D)

25 Aralık Cumartesi Antalya

28 Aralık Salı Denizli (ZTK)

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