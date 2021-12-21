Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Türkalp

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi VAR hakeminin Özgüç Türkalp olacağı açıklandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray, karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

TFF'de yapılan açıklamaya göre; müsabakada Özgüç Türkalp, VAR hakemi olarak görev yapacak.

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