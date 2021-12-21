21 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Türkalp

A. Demirspor-G.Saray maçının VAR’ı belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi VAR hakeminin Özgüç Türkalp olacağı açıklandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray, karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

TFF'de yapılan açıklamaya göre; müsabakada Özgüç Türkalp, VAR hakemi olarak görev yapacak.

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