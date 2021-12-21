GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in yeni komutanı Isco! Real Madrid...
Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'da gözler devre arasında yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu doğrultuya göre kariyerine Real Madrid'de devam eden ancak fazla şans bulamayan Isco'yu aldı. İşte transferdeki son detaylar... (GS spor haberleri)
Teknik direktör Fatih Terim son dönemde alınan kötü sonuçların ardından transferde stratejisinde değişiklik yaptı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Morutan'ın yeteneklerinden şüphe yok ancak liderlik özelliği de yok. Bu şekilde ısrar edilmesi durumunda oyuncunun kaybedilme riski ortaya çıkacak. Bu yüzden geldiği gibi takımın liderliğini alacak bir isim aranıyor.
Yapılan araştırmalar sonucunda Isco öne çıkan isim oldu. Real Madrid'de şans bulamayan İspanyol oyuncu, Carlo Ancelotti ile de kavgalı... Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Ocak ayında ayrılmaya hazır. Galatasaray, Terim'in isteğiyle menajeriyle temas kuracak. Talepleri öğrenilecek ve sonrasında teklif yapılıp, yapılmayacağına karar verilecek.
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