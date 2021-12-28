28 Aralık 2021, Salı

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Aslan Türkiye Kupası'nda sahne alıyor! İşte Galatasaray-Denizlispor muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı takım 5. tur maçında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek ve dev maç A Spor'dan naklen yayınlanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona erdi ve takımının başında yer alabilecek. İşte Galatasaray-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan Türkiye Kupası’nda sahne alıyor! İşte Galatasaray-Denizlispor muhtemel 11’leri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası macerası bugün start alıyor. Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan (18) takım unvanını taşıyan sarı-kırmızılı takım, 5. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Kupaya üçüncü turda başlayan Denizlispor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.

Aslan Türkiye Kupası’nda sahne alıyor! İşte Galatasaray-Denizlispor muhtemel 11’leri

FATİH TERİM DÖNÜYOR

Ligde 6 hafta cezasını çeken G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında saha kenarında olacak. Kulübeye dönecek Terim kupayı ciddiye alıyor ve fazla rotasyon yapmayı düşünmüyor. Emre Kılınç, Morutan, Mohamed, Babel gibi isimler Denizlispor maçında şans bulacak.

Aslan Türkiye Kupası’nda sahne alıyor! İşte Galatasaray-Denizlispor muhtemel 11’leri

GALATASARAY DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Babel, Mohamed.

Denizlispor: Hüseyin, Hakan, Schwechlen, Gökhan, Emre, Ferhat, Mustafa, Bünyamin, Darri, Muhammed, Tusha. (Fotomaç)

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