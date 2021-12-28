Aslan Türkiye Kupası’nda sahne alıyor! İşte Galatasaray-Denizlispor muhtemel 11’leri

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası macerası bugün start alıyor. Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan (18) takım unvanını taşıyan sarı-kırmızılı takım, 5. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Kupaya üçüncü turda başlayan Denizlispor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.