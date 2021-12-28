Aslan Türkiye Kupası'nda sahne alıyor! İşte Galatasaray-Denizlispor muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı takım 5. tur maçında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek ve dev maç A Spor'dan naklen yayınlanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona erdi ve takımının başında yer alabilecek. İşte Galatasaray-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası macerası bugün start alıyor. Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan (18) takım unvanını taşıyan sarı-kırmızılı takım, 5. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Kupaya üçüncü turda başlayan Denizlispor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.
FATİH TERİM DÖNÜYOR
Ligde 6 hafta cezasını çeken G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında saha kenarında olacak. Kulübeye dönecek Terim kupayı ciddiye alıyor ve fazla rotasyon yapmayı düşünmüyor. Emre Kılınç, Morutan, Mohamed, Babel gibi isimler Denizlispor maçında şans bulacak.
GALATASARAY DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Babel, Mohamed.
Denizlispor: Hüseyin, Hakan, Schwechlen, Gökhan, Emre, Ferhat, Mustafa, Bünyamin, Darri, Muhammed, Tusha. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı