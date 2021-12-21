21 Aralık 2021, Salı

A SPOR GALERİ

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan kanat bombası! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, takımdaki maliyeti büyük ölçüde azalttı. Geleceğe yönelik adımlar atan sarı-kırmızılı takım, yaş ortalamasını da bir hayli düşürerek yatırımını yaptı. Devre arası transfer döneminde bu operasyonu sürdürerek genç ve kaliteli ayaklar alınmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim, yönetimden yıldız futbolcunun alınmasını istedi. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:12
ABONE OL
  • 1
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan kanat bombası! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Galatasaray, yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir külfet altına girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan kanat bombası! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi

Sarı-kırmızılı takım, yaş ortalamasını bir hayli düşürdü ve maaş maliyetini de azaltarak gelecek adına umutlandırıcı adımlar attı.

  • 3
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan kanat bombası! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lokomotiv Moskova ve Lazio'nun olduğu gruptan 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak 12 puan topladı ve namağlup olarak son 16 turuna kaldı.

  • 4
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan kanat bombası! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi

Avrupa'da adından söz ettiren ve Marcao ile Muslera'yı gruplar aşamasında en iyi ilk 11'e gönderen Cimbom, buna karşın Süper Lig'de ise istediği sonuçları alamadı.

  • 5
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan kanat bombası! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi

Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken Aslan; 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Ayrıca son 6 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör