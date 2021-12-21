GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan kanat bombası! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, takımdaki maliyeti büyük ölçüde azalttı. Geleceğe yönelik adımlar atan sarı-kırmızılı takım, yaş ortalamasını da bir hayli düşürerek yatırımını yaptı. Devre arası transfer döneminde bu operasyonu sürdürerek genç ve kaliteli ayaklar alınmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim, yönetimden yıldız futbolcunun alınmasını istedi. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:12 ABONE OL