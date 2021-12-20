GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Jordan Campuzano için devreye girdi!
Devre arası transfer döneminde özellikle orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Boca Juniors'ta kariyerini sürdüren Jorman Campuzano için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
CİMBOM CAMPUZANO İÇİN DEVREDE
fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Campuzano için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fluminense ve Paranaense'nin de 25 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği yazıldı.
Boca Juniors Asbaşkanı Roman Riquelme, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede, her iki tarafı da ikna eden teklif geldiği takdirde takımdan ayrılmasına izin vereceklerini iletti.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Önlibero mevkisinde görev yapan 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro... Bu sezon 14 karşılaşmada görev yapan Campuzano, bin 137 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.
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