20 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Jordan Campuzano için devreye girdi!

Devre arası transfer döneminde özellikle orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Boca Juniors'ta kariyerini sürdüren Jorman Campuzano için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Jordan Campuzano için devreye girdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Jordan Campuzano için devreye girdi!

Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Jordan Campuzano için devreye girdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Jordan Campuzano için devreye girdi!

CİMBOM CAMPUZANO İÇİN DEVREDE

fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Campuzano için devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Jordan Campuzano için devreye girdi!

Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fluminense ve Paranaense'nin de 25 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Jordan Campuzano için devreye girdi!

Boca Juniors Asbaşkanı Roman Riquelme, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede, her iki tarafı da ikna eden teklif geldiği takdirde takımdan ayrılmasına izin vereceklerini iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Jordan Campuzano için devreye girdi!

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Önlibero mevkisinde görev yapan 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro... Bu sezon 14 karşılaşmada görev yapan Campuzano, bin 137 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

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