20 Aralık 2021, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray kafilesi Adana'ya geldi
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibi, Adana’da taraftarlar karşıladı. (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Yeni Adana Stadı'nda, salı günü saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanı'na gelerek tezahürat yaptı. Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafile, maç saati beklemek için otele hareket etti.
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