GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e milli davet!

Sezon başında büyük bir transfer operasyonuna kalkışan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azalttı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini istedi. Orta saha bölgesini güçlendirip UEFA Avrupa Ligi'nde daha alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen deneyimli teknik adam, en az 2 takviye birden istedi. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)