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GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e milli davet!

Mohamed için resmi açıklama geldi!
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Galatasaray'da bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen Mostafa Mohamed'e, Mısır Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Mostafa Mohamed, Arika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek. Mısırlı golcü, 9 Ocak 2022'de başlayacak dev turnuva öncesi ülkesinin aday kadrosuna kendine yer buldu.

Mostafa Mohamed, Mısır'ın finale kadar yükselmesi halinde 6 Şubat'a kadar milli takımda yer alacak.

Mohamed bu sezon forma giydiği 26 resmi maçta 5 gol kaydetti.

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