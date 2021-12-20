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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan orta saha bombası! 2 takviye birden...

Sezon başında büyük bir transfer operasyonuna kalkışan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azalttı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini istedi. Orta saha bölgesini güçlendirip UEFA Avrupa Ligi'nde daha alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen deneyimli teknik adam, en az 2 takviye birden istedi. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:05
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha bombası! 2 takviye birden...

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyeti de bir hayli azalttı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha bombası! 2 takviye birden...

Spor Toto Süper Lig'de de 17 maça çıkan Cimbom; 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 24 puan topladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha bombası! 2 takviye birden...

Son olarak Başakşehir'le sahasında 1-1 berabere kalan G.Saray'ın, ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha bombası! 2 takviye birden...

Sarı-kırmızılı takım Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubunda 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve namağlup lider olarak son 16'ya adını yazdırdı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha bombası! 2 takviye birden...

Galatasaray Avrupa Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isterken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda devre arası transferler için harekete geçildi.

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