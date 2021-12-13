GALATASARAY HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi Selçuk İnan açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in cezası sebebiyle yardımcı antrenör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in cezası sebebiyle yardımcı antrenör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'ın açıklamalarından satır başları;

"Marta kadar, Avrupa'da bir maçımız yok. Artık lige daha fazla konsantre olmalıyız, oyuncularımız da bunun bilincinde. Bundan önceki bir Avrupa zaferinden sonra puan kaybetmiştik. Önemli bir tecrübe oldu oyuncular için, umarım bugün bir kaza yaşamayız."

"Sivasspor, ligin önemli ve istikrarlı takımlarından. Zor da bir deplasmandan. Biz de Galatasaray'ız, her yerde kazanmak için oynamamız gerekiyor."

"Marcao'nun bugün ağrıları vardı. Oynayamayacak durumda. Cicaldau, bir koronavirüs dönemi geçirdi. O da iyi durumda. İnşallah bugün katkısı olacaktır takıma."

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ