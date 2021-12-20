21 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

ABD Milli Basketbol Takımı'nı Steve Kerr çalıştıracak

ABD Milli Basketbol Takımı’nı Steve Kerr çalıştıracak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

ABD Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr yapacak.

ABD Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın başına, 2022'den 2024 sonuna kadar 56 yaşındaki Kerr geçecek. Kerr'ün yardımcılıklarını, Gonzaga Üniversitesi Basketbol Takımı'nın başantrenörü Mark Few, Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra ve Phoenix Suns Başantrenörü Monty Williams üstlenecek.

Kerr'ün oyunculuk kariyerinde 5, başantrenörlük kariyerinde ise 3 NBA şampiyonluğu bulunuyor.


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