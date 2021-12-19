GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Fenerbahçe örneği! "Kırmızı değil penaltı verilmeliydi"
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçtan çok hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı oyunculara söylediği iddia edilen sözler damga vurdu. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, F.Bahçe maçındaki o pozisyon üzerinden hakem Halil Umut Meler'e de tepki gösterdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçtan çok hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı oyunculara söylediği iddia edilen sözler damga vurdu. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e yüklenen deneyimli çalıştırıcı, Diagne'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun öncesinde Tisserand'a verilen kırmızı kartı eleştirdi. Terim, oyunun kesilmemesi ve penaltının verilmesi gerektiğini ifade etti.
İşte o sözler:
Fenerbahçe maçında Diagne'nin penaltı pozisyonundan önce, Halil Umut, düdük çaldım dedi. Ve Fenerbahçeli oyuncuya ikinci sarı kartı verdi. O pozisyonun ikinci sarı kartla alakası yok. O penaltıyı vermemek için. Eğer bu hareket varsa, avantaj yok kırmızı kartta diyor kural. Çıkaracaksın. Halil Umut, oyunu kesiyor. Gol pozisyonundayız, oyunu kesiyor. Bu pozisyonunda sarı kart var diyor. Yapacağı başka manevra kalmadı orada.
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