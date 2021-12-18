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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Radamel Falcao ödeme bekliyor! Yönetim...

Falcao ödeme bekliyor! Yönetim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Galatasaray'ın sezon başında 3 milyon Euro tazminat karşılığında anlaştığı Radamel Falcao, sarı-kırmızılılardan ödeme bekliyor. Ayrıca yönetimin, maaşları da uzun süredir ödemediği iddia edildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Mali olarak çıkmaza giren Galatasaray'a bir kötü haber de İspanya'dan geldi. Sezon başında sözleşmesi 3 milyon euro tazminat karşılığında feshedilen Radamel Falcao'nun da sarı-kırmızılı kulüpten ödeme beklediği öğrenildi. Kulübe UEFA'dan ise Avrupa Ligi son 16 turuna katılımdan dolayı mart ayında para geleceği kaydedildi.

YÖNETİM PARA ARIYOR

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a yönelik camia içinden eleştiri sesleri yükselmeye başlarken, futbol takımına uzun süredir maaşların ödenmediği ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Yönetim, yeni yıla kadar futbolcuların biriken yaklaşık 10 milyon euro alacağını sıfırlamaya çalışacak. Ancak kasada para olmadığı ve yöneticilerin ciddi şekilde kaynak aradığı öğrenildi.

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