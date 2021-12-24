GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da çılgın transfer planı! 5 futbolcu...
Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Devre arasında takıma takviye yapmak için kolları sıvayan yönetimin Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedellerini belirlediği ortaya çıktı. Ayrıca bazı futbolcular da gözden çıkarıldı. İşte Cimbom'un dev transfer planı...
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan, Süper Lig'de ise oldukça kötü bir performans sergileyen Galatasaray'da idareciler ocak ayı transfer ve tescil dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılı takımda kurmaylar, transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel olan Marcao'nun bonservis bedelini belirledi. İşte Brezilyalı savunmacı için istenilecek olan rekor bedel...
Galatasaray'da son dönemde yaşanan istifalara Ahu Özyurt da eklendi. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra iletişim direktörü olarak göreve başlayan Özyurt sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı:
"Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray'a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray'dır."
Galatasaray'da Antalya maçının hazırlıkları dün akşam başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Sacha Boey özel programla takımdan ayrı çalıştı. Antalya karşısında, cezalı Cicaldau ve Taylan'ın yerine Teknik Direktör Terim'in Aytaç ve Emre Kılınç'ı oynatmayı planladığı öğrenildi. Adana Demirspor maçında varlık gösteremeyen Morutan'ın yerine ise Feghouli'nin maça 11'de başlaması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon harikalar yaratan Galatasaray, Süper Lig'de bu başarının oldukça uzağında kaldı. Avrupa'da Lazio ve Marsilya gibi zorlu takımların yer aldığı grubundan lider olarak çıkmayı başaran sarı-kırmızılılar, ligde ise kötü gidişatını Adana Demirspor karşısında da sürdürdü.
Galatasaray'da devre arasında yapılması düşünülen 5 transfer için kaynak aranıyor. Bir taraftan futbolcuların alacaklarını sıfırlamaya çalışan yönetim diğer taraftan da yapılacak takviyeler için planları masaya yatırdı. Buna göre yapılması düşünülen 5 transfer için oyuncu satışı zorunlu olarak görülüyor.
Süper Lig'de üst üste yedi maçtır kazanamayan Cim Bom'da gözler, devre arasında yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. Ancak bunun yanı sıra oyuncu satışı da sarı-kırmızılıların gündeminde bulunuyor. İlk planda da yüksek bonservis getirmesi beklenen Marcao veya Kerem'den birinin satılması fikri ön plana çıktı. Buna göre Marcao için 20 milyon euro, Kerem için ise 15 milyon euro alt limit olarak belirlendi.
Galatasaray bu iki futbolcudan birini satarak devre arasında yapacağı takviyeler yaratacak. Diğer taraftan sözleşmesinde 4 milyon dolarlık opsiyon maddesi bulunan Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınıp satılması da seçenekler arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar yüksek maliyetleri bulunan ve sözleşmeleri bu sezonun sonunda sona erecek Feghouli ve Babel gibi isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor.
Galatasaray'da bu sezonun en parlak performans gösteren isimlerinden olan Marcao'nun sözleşmesi 2024'te sona erecek. Brezilyalı savunmacıya özellikle İtalyan ekiplerinin yakın ilgisi bulunuyor. Marcao bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 mücadelede forma şansı buldu.
Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Fransız kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu bu sezon 30 resmi maçta forma giydi. 23 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 6 gol ve 5 asist üretti.
Süper Lig devinde bonservisinin alınması gündemde olan Mostafa Mohamed bu sezon 27 karşılaşmada oynadı. 24 yaşındaki Mısırlı santrafor 5 gol ve 1 asist üretti.
Galatasaray'da 2021-2022 sezonunda 24 mücadelede forma giyen Ryan Babel rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu aynı süreçte 1 asist üretti.
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan bir diğer isim olan Sofiane Feghouli bu sezon 22 maçta forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde 4 gol attı. Cezayirli yıldız aynı süreçte 3 asist üretti. (Vatan)
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