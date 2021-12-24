GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’da çılgın transfer planı! 5 futbolcu...

Süper Lig'de üst üste yedi maçtır kazanamayan Cim Bom'da gözler, devre arasında yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. Ancak bunun yanı sıra oyuncu satışı da sarı-kırmızılıların gündeminde bulunuyor. İlk planda da yüksek bonservis getirmesi beklenen Marcao veya Kerem'den birinin satılması fikri ön plana çıktı. Buna göre Marcao için 20 milyon euro, Kerem için ise 15 milyon euro alt limit olarak belirlendi.