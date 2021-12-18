GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'ün takıma inancı tam!

Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak imza atan Yunus Akgün, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takıma inancının tam olduğunu belirten 21 yaşındaki oyuncu, yarı final ve final görülebileceğini söyledi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan'dan Adana Demir'e kiralanan ve başarılı bir sezon geçiren Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde yarı final ve finali görebileceğini söyledi. Yunus, "Ligde neden olmuyor anlamıyorum. Fatih Terim babam gibidir, sürekli bana yardımcı oluyor. İnşallah çok başarılı olurlar" diye konuştu.

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