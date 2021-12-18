18 Aralık 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün'ün takıma inancı tam!

Yunus’un G.Saray’a inancı tam!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak imza atan Yunus Akgün, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takıma inancının tam olduğunu belirten 21 yaşındaki oyuncu, yarı final ve final görülebileceğini söyledi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan'dan Adana Demir'e kiralanan ve başarılı bir sezon geçiren Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde yarı final ve finali görebileceğini söyledi. Yunus, "Ligde neden olmuyor anlamıyorum. Fatih Terim babam gibidir, sürekli bana yardımcı oluyor. İnşallah çok başarılı olurlar" diye konuştu.

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