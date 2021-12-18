Cimbom çıkış peşinde! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ise istediği sonuçları alamadı. Ligin 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Dev mücadele öncesi sarı-kırmızılı takım ligde çıktığı son 5 maçtan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim'den yoksun çıkacağı maçta Aslan, kötü gidişata son vermek istiyor. Turuncu-lacivertli takım ise teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük bir çıkış yakaladı ve 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İşte Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Galatasaray, hoca değişikliğiyle çıkışa geçen Başakşehir'i konuk ediyor. Lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini mağlup edip kötü gidişe son vermek istiyor. Cimbom'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile Sacha Boey forma giyemeyecek. Zorlu müsabakada kalede Fatih Öztürk'ün görev yapması bekleniyor. Yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılılar maçı kazanarak hata yapmak istemiyor.
FATİH TERİM YİNE TRİBÜNDE
Ligin 13. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim, bu sezon 4. kez takımını yalnız bırakacak. Tecrübeli çalıştırıcının kulübede olmadığı hiçbir maçı kazanamayan Cimbom, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.
27. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir bugün ligde 27. kez karşılaşıyor. Geride kalan lig maçlarından 13'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini turunculacivertliler kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
İÇ SAHADA ASLAN ÜSTÜN
Galatasaray, ligde daha Başakşehir'i 13 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fatih Öztürk, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem Diagne.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Leo, Youssouf, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, Deniz, Chadli, Okaka.
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