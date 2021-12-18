GALATASARAY HABERLERİ: Florya'da para krizi! Kaynak arayışı başladı
Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan Galatasaray hem sahada hem de kasada sorunlar yaşıyor. Yönetim yıl sonuna kadar biriken futbolcu alacaklarını ödemek için kaynak arayışına başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan ve şampiyonluk yarışına adeta havlu atan Galatasaray'da ekonomik sıkıntı da baş göstermiş durumda.
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetimin futbol takımına uzun süredir maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Yönetimin yeni yıla kadar futbolcuların biriken yaklaşık 10 milyon Euro alacağını sıfırlamaya çalışacağı ifade ediliyor. Ancak kasada para olmadığı ve yöneticilerin kaynak aradığı öğrenildi.
Mali olarak çıkmaza giren Galatasaray'a bir kötü haber de İspanya'dan geldi. Sezon başında sözleşmesi 3 milyon Euro tazminat karşılığında feshedilen Radamel Falcao da Sarı-Kırmızılı kulüpten ödeme bekliyor. UEFA'dan ise Avrupa Ligi Son 16 turuna katılımdan dolayı mart ayında para gelecek. Yönetim hem borçları kapatmaya hem de ara transferle finansman bulmaya çalışıyor.
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